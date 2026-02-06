Sábado – Pense por si

06 de fevereiro de 2026 às 14:07

Pelo menos três mortos e seis feridos após carro colidir com mercado em Los Angeles nos EUA

A motorista do veículo colidiu com um ciclista tendo "perdido o controlo" do carro e invadido depois o mercado, de acordo com relatos das autoridades norte-americanas.

