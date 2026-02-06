Sábado – Pense por si

06 de fevereiro de 2026 às 14:08

Imagens de drone mostram estradas totalmente inundadas em Marrocos

As autoridades marroquinas anunciaram que mais de 100 mil pessoas foram retiradas de casa no noroeste do país devido às fortes chuvas e ao escoamento de água de barragens que transbordaram.

