06 de fevereiro de 2026 às 12:48

O momento em que EUA atacam barco suspeito de tráfico de droga no Pacífico

O exército norte-americano lançou um novo ataque, esta sexta-feira, a um barco suspeito de estar envolvido no tráfico de droga. O ataque, que fez dois mortos, faz parte de uma campanha militar controversa dirigida pelo Governo dos Estados Unidos para atingir rotas de narcotráfico nas Caraíbas e no Oceano Pacífico.

