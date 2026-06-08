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08 de junho de 2026 às 18:30

Pelo menos dez migrantes morrem em naufrágio ao largo de Malta

Uma embarcação que transportava aproximadamente 60 migrantes proveniente da Líbia naufragou, este domingo, no Mediterrâneo, perto de Malta. As autoridades italianas recuperaram pelo menos 10 corpos e 48 pessoas foram resgatadas.

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