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25 de abril de 2026 às 14:58

Pelo menos 14 feridos em ataque noturno em Dnipro

Um ataque noturno atingiu a cidade ucraniana de Dnipro, na madrugada de sábado, provocando pelo menos 14 feridos, incluindo uma criança. Um edifício residencial foi parcialmente destruído e várias infraestruturas ficaram danificadas.

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