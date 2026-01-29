Sábado – Pense por si

Vídeos
29 de janeiro de 2026 às 16:15

Pelo menos 11 mortos em acidente entre autocarro e camião na África do Sul

Uma colisão entre um miniautocarro e um camião matou pelo menos 11 pessoas, incluindo uma criança, esta quinta-feira, na África do Sul. Há cerca de uma semana, uma colisão semelhante matou 14 crianças.

