Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 16:09

Montenegro garante que Governo está a utilizar todos os meios para ajudar população pela tempestade Kristin

O primeiro-ministro explicou que o Conselho de Ministros decretou situação de calamidade para todas as zonas afetadas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.