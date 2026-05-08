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08 de maio de 2026 às 20:30

Papa Leão XIV celebra festas marianas em Pompeia no primeiro aniversário do pontificado

O Papa Leão XIV participou, esta sexta-feira, nas celebrações das festas marianas no santuário de Nossa Senhora de Pompeia, em Itália, um ano após ter sido eleito líder da Igreja Católica.

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