Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de julho de 2025 às 16:19

Papa Leão XIV apela ao "fim imediato da barbárie" em Gaza

As declarações do Sumo Pontífice ocorrem na sequência de um ataque israelita à única paróquia católica em Gaza.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)