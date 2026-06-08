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08 de junho de 2026 às 13:58

Papa Leão XIV apela à Igreja para que ouça vítimas de abusos do clero em Espanha

O Papa Leão XIV afirmou, esta segunda-feira, que a Igreja Católica deve responder com “verdade, justiça, reparação e empenho” às vítimas de abusos por membros do clero. A mensagem foi transmitida durante um encontro com bispos espanhóis, no âmbito da visita do Sumo Pontífice a Espanha.

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