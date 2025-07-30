Sábado – Pense por si

30 de julho de 2025 às 22:33

Palestinianos feridos após tentarem recolher alimentos de camiões de ajuda humanitária em Gaza

A entrada de ajuda humanitária em Gaza voltou a ser permitida depois de Israel anunciar uma "pausa tática".

