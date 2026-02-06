Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de fevereiro de 2026 às 10:45

“Foi uma noite complicada”: Presidente de junta em Gaia faz ponto de situação sobre mau tempo

Autarca da freguesia da Afurada afirma que a comunidade piscatória é a mais afetada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h