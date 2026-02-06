Sábado – Pense por si

06 de fevereiro de 2026 às 10:35

Sapadores do Porto colocam barco nas ruas inundadas para a população conseguir sair de casa em Miragaia

Rio Douro transbordou esta sexta-feira de madrugada para as margens do Porto e de Nova de Gaia.

