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17 de maio de 2026 às 21:21

Otamendi em lágrimas no adeus ao Benfica: "Gostava de ter conquistado mais títulos com esta camisola"

Nicolás Otamendi está de saída do Benfica e despediu-se dos companheiros de equipa no balneário, depois do último jogo do campeonato, frente ao Estoril. O defesa argentino não conseguiu evitar as lágrimas. (Vídeo Benfica)

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