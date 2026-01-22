Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 18:45

Óscares com surpresas nos nomeados: a análise de Rui Pedro Vieira

Uma nova categoria, um recorde de nomeações e o Brasil a chegar-se à frente entre os principais candidatos. O jornalista da CMTV Rui Pedro Vieira revela algumas das maiores surpresas da 98.ª edição dos Óscares, que acontece a 15 de março.

