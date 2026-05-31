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31 de maio de 2026 às 22:00

"Onda vermelha" enche as ruas de Londres para celebrar a vitória do Arsenal na Premier League

Milhares de adeptos do Arsenal encheram as ruas do norte de Londres para celebrar a conquista da Premier League, onde pintaram a cidade de vermelho com bandeiras, cânticos e tochas de fumo. A festa marcou o primeiro título inglês do clube em 22 anos.

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