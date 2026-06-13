Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de junho de 2026 às 15:30

Onda de protestos contra resort associado à família Trump na Albânia dura há mais de duas semanas

Há mais de duas semanas que milhares de pessoas se manifestam na Albânia contra um projeto turístico de luxo ligado à família Trump. Os protestos, que já se estenderam para comunidades albanesas noutros países europeus, contestam a construção do empreendimento numa área protegida, devido aos possíveis impactos ambientais.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30