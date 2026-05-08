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08 de maio de 2026 às 18:00

O resgate de um gato preso nos escombros após passagem de tornado no Mississippi

Um pequeno gato foi encontrado, esta quinta-feira, vivo entre os destroços de um parque de caravanas destruído por um tornado no estado norte-americano do Mississippi. O momento do resgate foi captado em vídeo por um caçador de tempestades que ajudava nas operações de busca.

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