02 de dezembro de 2025 às 08:12

"O Presidente já está acordado e bem-disposto. Previsivelmente vai ficar cá dois dias"

A presidente do conselho de administração do Hospital de São João falou aos jornalistas após a cirurgia realizada ao Presidente da República e disse que a cirurgia correu sem complicações. "Era importante ter sido operado já", referiu. Explicou ainda que o Chefe de Estado vai receber os cuidados "que qualquer utente necessita, de acordo com o que a situação clínica exige".

