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02 de junho de 2026 às 10:48

O momento em que urso persegue homem, empurra-o e acaba por fugir em plena rua no Japão

As câmaras de videovigilância captaram um urso a entrar, esta terça-feira, numa zona residencial em Fukushima, no Japão.

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