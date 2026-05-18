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18 de maio de 2026 às 12:00

O momento em que tropas israelitas intercetam flotilha que tentava romper bloqueio à Faixa de Gaza

O exército israelita começou, esta segunda-feira, a intercetar embarcações que integram a mais recente flotilha que tenta romper o bloqueio à Faixa de Gaza. Mais de 50 embarcações partiram do porto de Marmaris, na Turquia, na semana passada, no que os organizadores da Flotilha Global Sumud descreveram como a etapa final da jornada até à costa de Gaza.

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