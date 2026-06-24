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24 de junho de 2026 às 22:15

O momento em que sismo de magnitude 5.6 atinge casa na Califórnia

Um sismo de magnitude 5.6 abalou, esta quarta-feira, o norte do estado norte-americano da Califórnia, tendo sido sentido em várias localidades da região. Imagens captadas no interior de casas e estabelecimentos mostram o momento em que o abalo fez objetos cair e provocou momentos de apreensão entre os moradores.

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