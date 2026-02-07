Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de fevereiro de 2026 às 12:37

Rio Guadiana desceu dois metros em Alcoutim graças à redução das descargas nas barragens

Autoridades continuam a monitorizar o caudal do rio.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)