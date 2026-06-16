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16 de junho de 2026 às 14:30

O momento em que polícias salvam criança dada como desaparecida no Texas

Uma criança que estava dada como desaparecida foi resgatada, esta sexta-feira, pela polícia de Fort Worth, no estado norte-americano do Texas, depois de ter sido encontrada parcialmente submersa no lago de um parque.

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