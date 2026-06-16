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16 de junho de 2026 às 12:51

O momento em que pescador liberta tubarão-branco após capturá-lo acidentalmente nos EUA

Um pescador foi surpreendido ao apanhar um tubarão-branco enquanto estava à pesca numa praia da ilha de Nantucket, nos Estados Unidos. O homem apressou-se a retirar o anzol do animal, que é de uma espécie protegida, e a libertá-lo no mar.

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