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28 de abril de 2026 às 12:30

O momento em que fachada de icónico restaurante na ‘Route 66’ desaba

A fachada do Lindy’s Diner, um restaurante histórico da ‘Route 66’ no centro de Albuquerque, no estado norte-americano do Novo México, desabou, esta segunda-feira. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido. O edifício tinha sido interditado na semana passada devido a problemas estruturais.

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