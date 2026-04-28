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28 de abril de 2026 às 12:00

O momento em que é detido o comandante do cartel de Jalisco ‘El Jardinero’

As autoridades mexicanas detiveram, esta segunda-feira, ‘El Jardinero’, um importante membro do Cartel Jalisco Nova Geração e apontado como sucessor de ‘El Mencho’. Audias Flores Silva, conhecido como ‘El Jardinero’, era procurado pelos EUA, que ofereciam uma recompensa de cinco milhões de dólares (cerca 4,3 milhões de euros) por informações que levassem à sua captura.

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