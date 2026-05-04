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04 de maio de 2026 às 11:55

O momento em que carrinha de entregas é atingida por avião nos EUA

Um avião da United Airlines que estava a aterrar no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, EUA, este domingo, colidiu com uma carrinha de entregas e com um poste de iluminação. O motorista da carrinha ficou ferido.

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