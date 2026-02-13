Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 11:30

Michael Kors celebra o 45.º aniversário da marca com desfile na Semana da Moda de Nova Iorque

O designer Michael Kors celebrou o 45.º aniversário da sua marca, esta quinta-feira, com um desfile na Semana da Moda de Nova Iorque. O designer é conhecido por apresentar as suas coleções em locais icónicos da cidade de Nova Iorque e para o desfile Outono/Inverno 2026 escolheu o Metropolitan Opera House.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)