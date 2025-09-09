Sábado – Pense por si

09 de setembro de 2025 às 09:52

O momento em que barco com bandeira portuguesa da flotilha humanitária é atingido por drone

Uma das embarcações da flotilha solidária de ajuda humanitária a Gaza, com bandeira portuguesa, foi atingida no porto de Tunes, na Tunísia.

