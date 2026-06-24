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24 de junho de 2026 às 14:34

O momento em que balão de São João com cara de Ronaldo é lançado ao ar após vitória de Portugal

Portuenses celebraram, esta terça-feira, não só o São João como também os cinco golos marcados pela seleção nacional frente ao Uzbequistão.

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