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29 de abril de 2026 às 16:04

O momento em que António Costa 'batiza' Universidade do Minho de ... 'Universidade do Vinho'

António Costa, presidente do Conselho Europeu, cometeu uma gafe, que fez muitos rir, no discurso na celebração do 50.º aniversário da Licenciatura em Relações Internacionais, que decorreu esta quarta-feira na reitoria da Universidade do Minho, em Braga.

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