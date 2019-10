A carregar o vídeo ...

Atualmente a alinhar no E. Frankfurt, na Alemanha, Gonçalo Paciência não esconde que tem no pai, Domingos, a sua maior referência. Em entrevista à Eleven Sports, o avançado português diz mesmo que o antigo jogador do FC Porto está acima de Ronaldo. "É o meu pai", brinca. [Vídeo Eleven Sports]

20:37

"O meu pai foi uma estrela em Portugal. Para mim, melhor do que Ronaldo" Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.