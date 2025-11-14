Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 13:10

“O meu cabelo estava a arder”: ucranianos relatam noite de ataques russos em Kiev

Quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas depois do ataque massivo da Rússia à capital ucraniana, na madrugada de sexta-feira.

