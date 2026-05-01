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01 de maio de 2026 às 19:30

O jardim zoológico de Nova Orleães recebe, pela primeira vez, as zebras-da-montanha-de-Hartmann

Pela primeira vez, o jardim zoológico Audubon, em Nova Orleães, nos EUA, recebeu na semana passada três zebras-da-montanha-de-Hartmann, uma espécie raramente vista em cativeiro, havendo apenas 80 exemplares distribuídos pela Associação de Jardins Zoológicos e Aquários.

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