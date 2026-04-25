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25 de abril de 2026 às 13:21

"O 25 de Abril foi um sobressalto moral que devolveu o futuro aos jovens", diz José Luís Carneiro

O secretário-geral do PS finalizou o discurso este sábado, na Assembleia da República, invocando Salgueiro Maia e afirmando um "compromisso com o futuro para o bem de todos". "A liberdade não se oferece, conquista-se", disse.

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