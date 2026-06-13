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13 de junho de 2026 às 23:30

Novo recorde mundial: paraquedista resolve dois cubos de Rubik a 4 mil metros de altura e entra para o Guinness

Ishaan Hadkar estabeleceu um novo recorde mundial ao resolver dois cubos de Rubik durante um salto de paraquedas sobre Oceanside, no estado norte-americano da Califórnia. O feito foi alcançado após saltar de cerca de 13 mil pés de altitude (cerca de quatro mil metros) e completar os dois puzzles antes de tocar no solo.

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