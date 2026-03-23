Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de março de 2026 às 15:14

Novas imagens mostram avião e veículo dos bombeiros destruídos após colisão no aeroporto de LaGuardia

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram, este domingo, na pista do aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, EUA. Os dois pilotos morreram e há registo de vários feridos graves.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)