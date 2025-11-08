Sábado – Pense por si

08 de novembro de 2025 às 18:48

Nova era política na Bolívia: tomada de posse de Rodrigo Paz põe fim a 20 anos de domínio socialista

O conservador Rodrigo Paz assumiu este sábado a presidência da Bolívia, encerrando duas décadas de governo do Movimento ao Socialismo. A sua eleição marca o início de uma nova era política, num país mergulhado na pior crise económica dos últimos 40 anos.

