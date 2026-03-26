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26 de março de 2026 às 07:13

"Nós não fazemos sorteios", diz bastonário da Ordem dos Advogados sobre acusações de Sócrates

"Quando se fala em manipulações, a única coisa que eu digo é o seguinte: um advogado é escolhido pela Ordem dos Advogados e não há regras determinadas por outrem. É a Ordem que tem esse poder, atribuído por lei. (...) Isto não é um campeonato de futebol", afirmou João Massano, no NOW.

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