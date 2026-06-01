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01 de junho de 2026 às 13:13

"Ninguém pode ficar privado de jornais": Leitão Amaro sobre concurso público para apoiar municípios

O Governo lança esta terça-feira, dia 2 de junho, o concurso público para a distribuição de jornais nos territórios com menos população. O concurso tem a duração de 36 meses e o prazo para a receção de propostas vai decorrer durante 60 dias.

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