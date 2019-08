A carregar o vídeo ...

Neymar esteve esta segunda-feira à noite no Algarve, no festival do marisco de Olhão, onde assistiu ao concerto da cantora brasileira Paula Fernandes. O futebolista do PSG cantou a música 'Shallow' - de Bradley Cooper e Lady Gaga - nos bastidores com a amiga.

Neymar em versão Bradley Cooper canta 'Shallow' com Paula Fernandes no Algarve











