05 de novembro de 2025 às 12:07

“Neste momento de escuridão política, Nova Iorque será a luz”: Zohran Mamdani eleito novo ‘mayor’ da cidade

Mamdani foi eleito presidente da câmara de Nova Iorque, nos EUA, esta quarta-feira. No discurso de vitória, o democrata e primeiro autarca muçulmano da cidade, dirigiu-se diretamente a Donald Trump.

