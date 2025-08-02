Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de agosto de 2025 às 14:16

Navio histórico da marinha inglesa que naufragou corre risco de desintegração

O fundo do mar está a começar a destruir o navio que naufragou na costa britânica em 1703, 'Northumberland', até agora preservado naquelas águas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30