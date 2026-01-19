Sábado – Pense por si

19 de janeiro de 2026 às 12:28

“Não há aí uma pistola?”: confusão entre adeptos do FC Porto e V. Guimarães resulta em cadeiras no ar

Situação aconteceu este domingo, num café de Guimarães, à margem do jogo entre Vitória e FC Porto, que terminou com triunfo dos dragões, por 1-0.

