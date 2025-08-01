Sábado – Pense por si

01 de agosto de 2025 às 16:07

“Não diria que é uma política dotada”: Trump lança críticas a Kamala Harris

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou várias críticas e provocações a Kamala Harris, sua adversária nas presidenciais de 2024, após esta ter anunciado, esta semana, que não se candidataria a governadora da Califórnia.

