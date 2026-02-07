Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 09:28

“Desde que haja um pequeno risco, é preciso retirar as pessoas”, diz Ministra do Ambiente

Maria da Graça Carvalho, em entrevista ao Now, garante que, ao mínimo sinal de risco, serão retiradas as pessoas das áreas afetadas pelas cheias, antes de um fim de semana que se prevê ainda mais problemático nas zonas ribeirinhas, devido à nova depressão que se aproxima.

