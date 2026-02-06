Sábado – Pense por si

06 de fevereiro de 2026 às 22:23

Presidenciais não são adiadas: "Abrir precedente colocaria em causa futuramente outras leituras"

A CNE disse esta quinta-feira que a segunda volta das eleições presidenciais vai acontecer no domingo, apesar dos estragos provocadas pela depressão Kristin e pela tempestade Leonardo. O jornalista da revista Sábado Alexandre R. Malhado realçou que "o espírito das normais constitucionais que estão em causa é de preservar as instituições e não abrir precedentes perigosos".

