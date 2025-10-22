Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025 às 14:53

Museu do Louvre voltou a abrir portas após roubo de joias

O Museu do Louvre reabriu as portas, esta quarta-feira, três dias após o roubo de oito joias, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros.

