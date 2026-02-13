Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 13:00

Mural de Maria Callas eleito a “melhor” obra de arte urbana do mundo

Um mural gigante a retratar a cantora de ópera Maria Callas, erguido em Kalamata, na Grécia, foi eleito o melhor do mundo em 2025. A obra é da autoria do artista Kleomenis Kostopoulos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30